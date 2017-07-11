Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО

11.07.2017 22:03

С началом учений "Запад-2017", которые завершат "мягкую" военную оккупации Беларуси РФ намерен принудить Европейский Союз сдать Украину. Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Арестович в интервью ""Апострофу".

"Подумайте о своей судьбе, мы же – дикие русские люди, мы же можем ломануться, а никакие США вас не защитят. Мы вас оккупируем быстрее, чем американцы успеют принять решение. Сдавайте нам Украину, отказывайтесь от поддержки или частично отказывайтесь от поддержки. Или, хрен с ним, будем договариваться, но уже на наших условиях", - объяснил Арестович логику Кремля.

По его словам Россия начинает новую кампанию по уничтожению Украины.

"90% ленты [Facebook] – это страшная "зрада". Когда здесь читаешь ленту, видно не "зраду", а только откровенно сепарские высказывания, которые сразу патриотическая часть ленты начинает бомбить. А так, если почитать – сплошная непрерывная "зрада", густо черная "зрада" заливает все", - рассказал эксперт.

Он отметил, что Россия первую фазу гибридного наступления отыграла в 2014-2016 годах, они сделали выводы и сейчас заходят на новую фазу, условно 2017-2019 годы, которая будет более масштабной, чем предыдущая.

"Вот нам кажется, что мы уже почти выиграли войну, стабилизировали фронт – так вот это не так. Уже этой осенью начнется новая фаза гибридного наступления России на Украину, и она будет сильнее, чем была предыдущая", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что военные группировки РФ в Беларуси Украине не особо есть чем купировать.