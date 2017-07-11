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Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием
Наблюдатели отмечают, что грузовики боевиков были размещены недалеко от места разведения сил и войск. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков боевиков в районе Станицы Луганской. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"8 июля, находясь к югу от моста в Станице Луганской приблизительно в 11:30, члены патруля миссии видели неподвижный грузовик военного типа, развернутый в северном направлении, на борту которого были два пулемета, один крупнокалиберный пулемет и 20 вооруженных боевиков", - отметили в пресс-службе.
Спустя около 20 минут, когда один патруль СММ находился в 70 м к югу от террористов, а второй пересекал мост, наблюдатели видели белую сигнальную ракету, выпущенную в 50 м к северу от блокпоста в районе предполагаемого разведения сил и войск.
Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ, блокпост, боевики, террористы, Станица Луганская
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