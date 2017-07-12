""Хороших русских" не существует. Принципиальных противников Путина совершенно устраивает вторжение в Украину, они точно так же гордятся аннексией", - Голобуцкий жестко "прошелся" по Навальному из-за дебатов с террористом Гиркиным

12.07.2017 09:48

Намерение российского оппозиционера Алесея Навального, открыто претендующего на президентское кресло в РФ, устроить дебаты с террористом и "экс-министром ДНР" Игорем Гиркиным останется позорным пятном на его репутации. С таким жестким заявлением выступил украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что с помощью дебатов с лидером движения "Новороссия" Навальный намерен привлечь на свою сторону самую массовую часть российского общества - патриотически настроенную, радующуюся аннексии Крыма, а также побоищам на Донбассе и в Сирии. "Правы были те украинцы, кто изначально занял вроде бы неоправданно радикальную позицию "там не с кем говорить, врагом Украины является Россия со всеми 142 миллионами населения, а не только персонально Путин - исчезни он, и ситуация не изменится".

Факты налицо: "хороших русских" не существует. А "принципиальных противников Путина" совершенно устраивает вторжение в Украину, они точно так же гордятся аннексией. "Против Путина" никогда не значило и не будет значить "за Украину"", - констатировал Голобуцкий.