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Кабмин собирается сократить бюджетные места в вузах

12.07.2017 14:19
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Кабмин собирается сократить бюджетные места в вузах

Кабинет министров намерен уменьшить государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сокращение составит почти 17%. По госзаказу планируется подготовить 212 тыс. 388 человек, в том числе на дневной форме — 189 тыс. 728 человек.

Планируется подготовить 57,2 тыс. младших специалистов, 82,2 тыс. бакалавров, 62,2 тыс. магистров после бакалаврата, 5,9 тыс. магистров на основании полного среднего образования. Прием в аспирантуру и докторантуру по госзаказу планируется установить на уровне 4,4 тыс. человек и 468 человек соответственно.

В 2018 году прогнозируемый госзаказ дополнительно сократится до 201,5 тыс. человек, в 2019 год ожидается дополнительное сокращение бюджетных мест до 199,2 тыс.

Напомним, 12 июля началась подача документов в украинские вузы. Ожидается, что в 2017 году в высшие учебные заведения будут поступать не менее 240 тысяч человек.



Теги: Украина, Донбасс, ВУЗ, бюджетное обучение, госзаказ, Кабмин
 
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