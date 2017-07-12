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Путин вмешался в строительство атомного ледокола "Арктика"
В России после срыва сроков сдачи атомного ледокола "Арктика" президент РФ Владимир Путин распорядился сдвинуть сроки сдачи на два года - с 2017 на 2019 год, а также поручил принять"кадровые и организационно-управленческие решения". Об этом передает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два осведомленных источника.
Строительство атомного ледокола "Арктика" с 2014 г. было затруднено из-за российской военной агрессии - комплектующие должен был поставить Харьковский турбинный завод.
После срыва сроков сдачи спецсудна в 2017 г., по информации собеседников издания, Путин перенес их на 2019 г., а также поручил принять "кадровые и организационно-управленческие решения".
Кроме того, проверки по факту произошедшего, как пишет издание, начнут счетная палата, генпрокуратура РФ и ФСБ.
Строительством ледокола, по информации издания, занимаются подконтрольный "Росатому" ФГУП "Атомфлот", а также входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) "Балтийский завод — судостроение" (БЗС). Контракт на осуществление этого проекта с ними, по данным газеты, был подписан в 2012 году. Тогда же из бюджета на возведение ледокола было выделено 37 млрд руб.
Отметим, что после начала военной агрессии России в 2014 году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое сотрудничество с Россией в военной сфере". В мае 2015 года Кабинет министров Украины расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с РФ.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Генпрокуратура, ФСБ, ледокол
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