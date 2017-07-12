Самый популярный овощ в Украине заражен опасной болезнью

12.07.2017 08:21

На Ивано-Франковщине специалисты обнаружили зараженный картофель - около полутора гектаров нового урожая.

Особенно сложная ситуация в селах Долгополье Верхний Ясенов и Головы, что в Верховинском районе, сообщает from-ua.

Фитосанитарные инспекторы предупреждают, что у большинства картофелин нашли грибок. Некоторый из них безвреден для организма человека, однако такие овощи быстро портятся и употреблять их не следует.

Значительно большую опасность несет урожай сельскохозяйственных угодий в селе Рожнов на Косовщине и селе Бабухов Рогатинского района - специалисты обнаружили амброзию полинолисту и золотистую картофельную нематоду, или так называемый картофельный рак.

По всей территорий начали принимать карантинные меры, чтобы предотвратить вред здоровью людей и уберечь безопасный урожай