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Самый популярный овощ в Украине заражен опасной болезнью

12.07.2017 08:21
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Самый популярный овощ в Украине заражен опасной болезнью

На Ивано-Франковщине специалисты обнаружили зараженный картофель - около полутора гектаров нового урожая.
Особенно сложная ситуация в селах Долгополье Верхний Ясенов и Головы, что в Верховинском районе, сообщает from-ua.
Фитосанитарные инспекторы предупреждают, что у большинства картофелин нашли грибок. Некоторый из них безвреден для организма человека, однако такие овощи быстро портятся и употреблять их не следует.
Значительно большую опасность несет урожай сельскохозяйственных угодий в селе Рожнов на Косовщине и селе Бабухов Рогатинского района - специалисты обнаружили амброзию полинолисту и золотистую картофельную нематоду, или так называемый картофельный рак.
По всей территорий начали принимать карантинные меры, чтобы предотвратить вред здоровью людей и уберечь безопасный урожай



Теги: Донбасс, болезнь, опасность, овощи
 
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