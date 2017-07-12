В РФ по-своему интерпретируют заявление Тиллерсона, - эксперт

12.07.2017 08:59

Скорее всего, они перекрутят все. Руководство Российской Федерации, скорее всего, по-своему интерпретирует заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что именно Москва должна сделать первые шаги по прекращению огня на Донбассе. Об этом заявил эксперт-международник Андрей Бузаров, передает Обозреватель.

"Я думаю, что они проигнорируют. Зная российскую прессу, зная позицию большинства российских политиков, скорее всего, они перекрутят все и скажут, что это Украина должна сделать первый шаг. Я уже слышал некоторые заявления министра иностранных дел РФ Лаврова. Буквально вчера он сказал, что Украина является главным субъектом Минского процесса. У них восприятие такое, что это Украина должна делать первый шаг", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что сами соглашения были изначально прописаны юридически неграмотно.

"Справедливости ради, стоит отметить, что в Минских соглашениях, действительно не прописано, кто первый должен их выполнять. Они прописаны изначально коряво и юридически непрофессионально", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Бузарова, США будут оставаться союзником Украины в разрешении этого конфликта.

"США в этом плане будет союзником Украины, поскольку для Украины важно, чтобы именно РФ сделала первый шаг. Насколько Россия способна сделать этот шаг и сделает ли она его? Лично у меня вызывает сомнения ввиду многих причин", - заключил эксперт.