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Жириновский истерично требует «приращения земель» за счет Украины. ВИДЕО

12.07.2017 07:29
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Жириновский истерично требует «приращения земель» за счет Украины. ВИДЕО

Лидер "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский отметился очередным скандальным высказыванием относительно территориальных претензий РФ на одной из пропагандистских телепередач. В ходе обсуждения в студии Владимир Жириновский заявил, что юго-восток Украины должен принадлежать России, передает Апостроф.

Российский политик также определил судьбу и остальных территорий Украины, которые якобы должны отойти НАТО или Европейскому Союзу.

"Результат я вижу один: северо-западная Украина пусть (забирает - прим. "Апостроф") Львов, НАТО, ЕС, кто угодно. Юг - это наше от Донбасса до Тирасполя", - заявил Жириновский.

Речь Жириновского об Украине начинается на 2:00.

 



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, НАТО, ЛДПР, Жириновский
 
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