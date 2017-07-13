АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ТЕПЕРЬ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

13.07.2017 18:12

В начале июля правительство своим постановлением изменило некоторые положения Порядка предоставления адресной помощи переселенцам, компенсирующей затраты на проживание.



Так, сумму в размере прожиточного минимума для работающих 1312 гривень (с 1 декабря 1373 грн.) теперь выплатят не только взрослым, но и детям-инвалидам (переселенцам).



Кроме того, военнослужащие-переселенцы, участвующие в АТО. к заявлению на получение такой помощи должны приложить ксерокопию справки из воинской части.



И еще одно изменение. Не откажут в денежной помощи семье, где есть военнослужащие-переселенцы, пребывающие непосредственно в зоне АТО, даже если у семьи этой есть жилье на подконтрольной территории.

Источник: http://zi.dn.ua