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Американцы проверяют, вмешивалась ли Украина в их выборы
Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований Кристофер Рей пообещал выяснить, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Гордон со ссылкой на "Голос Америки".
12 июля в ходе сенатских слушаний по утверждению нового главы ФБР сенатор-республиканец Линдси Грэм попросил Рея дать оценку информации о вмешательстве Украины в ход избирательной кампании в 2016 году.
"Расследование издания Politico выявило, что американка украинского происхождения, которая консультировала национальный комитет Демократической партии, встречалась с высокопоставленными лицами посольства Украины в Вашингтоне с целью разоблачить связи сотрудника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией, согласно сообщениям людей, непосредственно знакомых с ситуацией. Вам известно об этих обвинениях?" – спросил Грэм.
Рей ответил, что "с удовольствием займется этим", и добавил, что "для Украины было бы неправильно вмешиваться в наши выборы".
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на обвинения о вмешательстве России в выборы США, заявила, что "если и есть какие-то доказательства заговора в ходе прошлых президентских выборов в США, то это – доказательства сговора между Демократической партией США и правительством Украины".
Посольство Украины в США опровергло подобные обвинения и заявило, что "никоим образом не координировало с Демократическим национальным комитетом никаких усилий для проведения исследований или каких-либо действий, направленных против кандидатов на выборах президента США или членов их команд".
В январе 2017 года на страницах издания Politico журналист Кеннет Фогель опубликовал статью "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой".
Фогель, ссылаясь на слова экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство якобы тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией, помогая ей собирать обличительные материалы в отношении Манафорта.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, выборы президента
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