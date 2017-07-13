Безвиз: украинцы установили первый рекорд

13.07.2017 21:30

Украинцы установили первый рекорд по пересечению границы по безвизовому режиму

Так, по сообщениям Государственной пограничной службы Украины, уже свыше 100 тысяч украинцев пересекли границу со странами Европейского Союза, имея только биометрический паспорт.

По официальной статистике, 36 600 граждан Украины для своих путешествий в страны ЕС выбрали пункты пропуска авиационного сообщения.

Больше всего украинцев направлялись через пункты пропуска на границе с Польшей (33600 человек), с Венгрией (14200 человек), Румынией (10500 человек) и Словакией (5800 человек).

«Также стоит отметить, что путешествие для 50 граждан Украины закончилось отказом, так как большинство из них не смогли указать цели своей поездки в сопредельные страны и не имели для этого достаточного количества средств», — отметили в ГПСУ.

Стало известно, как изменилось отношение к украинцам в Европе после вступлению в силу безвизового режима.

Источник: Politeka