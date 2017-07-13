Цены до осени: о чем эксперты предупредили украинцев

13.07.2017 09:05

За последний месяц, согласно информации Госстата, цены выросли на 3,3%

Чего ждать дальше, рассказывают эксперты.

Так, в III квартале аналитики ожидают роста цен на 5 – 13,2% по сравнению со II кварталом 2017 года, а значит, инфляция будет ускоряться.

По словам аналитика Николая Ивченко, в сентябре цены будут расти быстрее чем в другие месяцы периода.

«Сентябрь — это начало нового учебного года, возобновление активного делового сезона. Хотелось бы, чтобы инфляция была ниже 13%, чтобы улучшались условия для ведения бизнеса но, вероятно, инфляция пойдет на спад не раньше следующего года», — говорит он.

Ускорение роста цен уже в сентябре прогнозирует и экономист Иван Никитченко. Но его ожидания более оптимистичны — по итогам трех кварталов инфляция составит 7%.

Напомним, аналитик Александр Паращий заявил, что по итогам прошлого года в ЕС цены поднялись всего на 1,66%, а в Украине – на целых 12,4%. Как отмечается в проекте бюджетной резолюции до 2020 года, в ближайшие годы в Украине инфляция замедлится до 5%.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».