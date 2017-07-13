ГАЗЕТЕ «ДОНБАСС» - 100!

13.07.2017 11:05

Время выбрало нас

В эти дни исполняется 100 лет со дня выхода в свет первого номера нашей газеты

Старейшая газета Донетчины встречает свой вековой юбилей в сложных, можно сказать, драматических, условиях - в изгнании. С захватом Донецка и издательства 2 июня 2014 года пророссийскими боевиками «ДНР» редакция была вынуждена стать беженкой: патриотам Украины нельзя было оставаться на захваченной территории, их преследовали, бросали «на подвал».

Временно прекратив выпуск, газета через некоторое время сумела организовать подготовку материалов, печать и доставку газеты на территорию Донецкой области, контролируемую Украиной. Над её заголовком появился девиз: «Україна єдина. Страна одна», который отражает её направленность и тематику. Поэтому она стала недоступна жителям оккупированной части области, и тираж её резко снизился.

Несмотря на финансовые трудности «Донбасс» продолжает выходить в еженедельном режиме, рассказывая о борьбе за освобождение края, трудных судьбах переселенцев, мужестве воинов и волонтёров, помогающим как военным, так и мирным жителям. Газета по-прежнему верна своим принципам: объективно и всесторонне освещать всё происходящее, защищать интересы читателей, простых людей, помогать им выжить в этих невероятно трудных условиях.

Принципы эти вырабатывались на протяжении многих лет, они были заложены несколькими поколениями журналистов, приняты и одобрены миллионами читателей. Ведь за десять десятилетий выпущено более 22 тысяч номеров, каждый из которых тесно заселен людьми.

Давайте вспомним историю. Одна из старейших газет страны родилась в начале минувшего века, во времена великих потрясений. В середине июля 1917 года вышел в свет первый номер «Известий Юзовского совета рабочих и солдатских депутатов». Это событие как бы разделило на равные части отрезок времени между двумя революциями, в корне изменившими жизнь Донбасса, всей страны, февральской и октябрьской.

Только к марту 1918 года большевистская фракция Юзовского Совета настолько окрепла, что смогла взять на себя издание газеты. «Известия» были переименованы в «Донецкую правду», позиция газеты стала более радикальной.

Всего месяц выходила «Донецкая правда» в Юзовке - в апреле немцы оккупировали Донбасс. Эвакуировавшись в Павлоград, большевики продолжили там издание газеты под названием «Донецкий коммунист».

Дальнейшие двенадцать лет истории газеты - с 1920 по 1932 год - связаны с именем «Диктатура труда». Оно было также определено временем - как только на территории Донбасса затихли военные действия, потребовалось быстрейшее восстановление донецких шахт и заводов: стране были нужны уголь и металл. Понятно, что в те годы прессе отводилась роль не только пропагандиста и агитатора, но и коллективного организатора.

В августе 1932 года в связи с организацией Донецкой области с центром в городе Сталино окружная газета была реорганизована в областную «Социалистический Донбасс».

Почти шестьдесят лет носила газета это имя. С ним она пережила годы социалистического строительства, стахановского движения, тяжёлый и трагический период Великой Отечественной войны, когда Донбасс был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Вместе со всем народом и «Соц. Донбасс» пережил трудные времена: уменьшился формат газеты, многие сотрудники редакции и работники типографии ушли на фронт. И всё же газета печаталась регулярно вплоть до 18 октября 1941 года, когда враг вошёл в Донбасс, и журналисты взяли в руки оружие.

Первый номер возродившегося «Соц. Донбасса» вышел уже 8 сентября 1943 года - в день освобождения области, и с тех пор газета практически без перебоев поступает читателям.

Как сигнал к более активным действиям восприняли журналисты эпоху перестройки восьмидесятых. Свежий ветер перемен способствовал демократизации общества, выдувал с насиженных мест бюрократов и чинуш, зазнавшуюся партийную номенклатуру, раскрывал глаза и развязывал руки газетчикам. И когда компартия ушла с политической арены, сотрудники «Соц. Донбасса» взяли на себя ответственность за выпуск газеты. Журналистский коллектив редакции стал официальным учредителем газеты и поменял её имя: с августа 1991 года она стала называться «Донбасс. Донецкая областная массовая газета».

Коллектив был готов из коммунистического прошлого сделать шаг в общество, ставшее на путь демократических преобразований, выработать новое лицо издания, лицо простое, человеческое, обращённое к обыкновенным людям, их заботам и нуждам; стать информационно-аналитическим изданием, объективно и разносторонне рассказывать о жизни региона, всей страны.

На юбилее «Донбасса» встретились редакторы газеты разных лет:

А.И.КРАВЧЕНКО, В.И.ВЕСЕЛОВ,

А.М.БРИЖ, Н.Е.ГОНЧАРОВ и И.З.ДОМАНОВ. Июнь 2001 г.

Вспоминается торжественный вечер, посвящённый выходу в свет 20-тысячного номера «Донбасса». За одним столом тогда собрались пять главных редакторов: Игнат Доманов, Николай Гончаров, Анатолий Кравченко, Владимир Веселов и автор этих строк. Говорили, конечно же, о любимой газете, у каждого было своё мнение о материалах, но, не сговариваясь, сходились в одном: «Донбасс» стал лучше, информационно насыщеннее, разнообразнее, интереснее.

Нынешний вековой юбилей газета встречает не так пышно и торжественно - журналисты работают удалённо. Но всё же газета жива, она выходит регулярно, её видят и читают - и это уже победа!

Время выбрало нас, именно на нашу судьбу выпали испытания, и мы выдерживаем их достойно, оставаясь верными журналистскому и патриотическому долгу. Мы верны своей газете и горды тем, что у «Донбасса» в любые времена были и есть любящие его читатели. Они дают нам силы и стойкость, и мы бесконечно им благодарны!

Александр БРИЖ

Главный редактор газеты «Донбасс».