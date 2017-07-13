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Гройсман звернувся до депутатів з приводу пенсійної реформи

13.07.2017 19:32
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Гройсман звернувся до депутатів з приводу пенсійної реформи

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до народних депутатів, аби ті розглянули сьогодні, 3 липня, проект закону про пенсійну реформу у першому читанні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідне повідомлення очільника уряду було опубліковано на сторінці Гройсмана в соцмережі Twitter. Він зауважив, що це необхідно зробити для 12 мільйонів українських пенсіонерів. Відмітимо, що відповідно до порядку денного парламенту, всього заплановано розгляд п’яти законопроектів, які стосуються проведення реформи в пенсійній системі. 

Нагадаємо, розроблений Кабінетом міністрів законопроект пенсійної реформи не має на меті підвищувати пенсійний вік, але впроваджує додаткові вимоги до страхового стажу. Зокрема, передбачено, що для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати 25 років страхового стажу, якщо мати стаж 15-25 років, то на пенсію можна вийти в 63 роки, а в разі, якщо стаж менше 15 років – 65 років. Ті, у кого немає страхового стажу, мають право претендувати на соціальну допомогу з 63 років. Яким саме буде розмір зазначеної допомоги, будуть встановлювати відповідно до рівня доходів сім’ї пенсіонера. 



Теги: Донбасс, пенсионная реформа, Верховная Рада, депутаты, Гройсман
 
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