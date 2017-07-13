Характер газетной строки

13.07.2017 11:20

Целую эпоху отразила газета «Донбасс» за прошедшие 100 лет. На её страницах запечатлены все произошедшие за это время события - революция и гражданская война, строительство социализма и Великая Отечественная, перестройка и развал Советского Союза, обретение Украиной независимости и агрессия России с аннексией Крыма и захватом частей Донецкой и Луганской областей. Безусловно, в течение всего этого периода характер и направленность газеты менялись, они соответствовали трансформации общества.

О том, как это происходило, рассказывают главные редактора нашей газеты, которые руководили изданием со второй половины ХХ века - их интервью были опубликованы в вышедшей десять лет назад книге «Эпоха газетной строкой». В год 85-летия «Донбасса» их удалось собрать вместе (снимок вверху).

То были интересные годы





Игнат Захарович Доманов - редактор «Социалистического Донбасса» с 1950 по1968 год:

- Это были незабываемые годы. Возрождались разрушенные войной города и сёла, заводы и шахты, крепла, богатела страна, а с ней и люди, новая техника приходила в забои, на предприятия и в сельское хозяйство, развивались наука, образование, культура и искусство.

После смерти Сталина в СССР начались демократические преобразования, на свободу из тюрем и лагерей вышли миллионы людей. Повсюду шло большое строительство, и газетчики постоянно находились в гуще событий, спешили сообщить о них своим читателям.

А уж у нас в Донбассе всегда было о чём писать, но, хочу это подчеркнуть, главным в газете был человек труда, созидатель, наш современник. О многих из них рассказывал «Социалистический Донбасс», а потом и «Донбасс». Мы тоже росли вместе с ними.

Газета тогда была органом партийного комитета и облсовета, мы обязаны были выполнять их решения, проводить в жизнь линию партии. Но в то же время, по мере возможности стремились быть независимыми, иметь собственное мнение, отстаивать его.

Преобладал здравый смысл

Николай Гончаров - редактор с 1968 по1970 год:

- Я пришёл в газету в самый разгар косыгинской реформы, этой первой попытки модернизировать советскую экономику. Постоянно выезжая на места, с отрадой знакомился с молодой инженерной порослью, что была увлечена первыми ростками расчётливого хозяйствования, в которых зримо просматривались черты управляемой рыночной экономики. Помню, например, наш долгий откровенный разговор с главным инженером, а потом директором Донецкого машиностроительного завода Станиславом Гуренко, ставшим позже, в смутные дни, первым секретарём ЦК Компартии Украины. Вот после таких бесед в «Социалистическом Донбассе» одна за другой появлялись, например, рубрики: «Реформа и жизнь», «Пусть каждый станет экономистом на своём рабочем месте», «Донецкий ритм», «Клуб новатора производства», «Всё начинается с человека», «День инженера» и другие.

Рад, что «Социалистический Донбасс» и при мне, и после, несмотря на прохладный ветерок сверху, не утрачивал того здравого смысла в своих материалах о хозяйственной жизни, который привнёс в деловую практику Косыгин. Это уже было неистребимо, так как засело в людских душах...

«Газета наша, родная»

Кравченко Анатолий Иванович - редактор с 1975 по 1988 год:

- Наша газета... Эти слова приходилось не раз слышать в рабочих коллективах, на собраниях, конференциях. И все мы гордились этим, газета действительно пользовалась огромным авторитетом. Достаточно сказать, что она издавалась полумиллионным тиражом. В области не было семьи, которая бы не выписывала «Социалистический Донбасс». Были годы, когда тираж даже ограничивался.

Редакция получала тысячи писем, поддерживала крепкую связь с трудовыми коллективами с помощью своих нештатных сотрудников. В рейдах по выявлению резервов, искоренению бесхозяйственности принимали участие сотни тысяч наших добровольных помощников.

Газета публиковала специальные страницы по социалистическому соревнованию, передовому опыту, вела «Клуб новатора», «Трибуну ударника пятилетки». За пропаганду передовых достижений «Социалистический Донбасс» не раз был участником ВДНХ СССР и ВДНХ УССР.

В редакцию обращались не только по производственным вопросам, но и по личным, иногда просили помощи, доброго совета. И газета никому не отказывала. Вот почему читатели с полным правом говорили, что это наша, родная газета.

Выручала поддержка коллективами

Владимир Ильич Веселов - редактор с 1988 по 1995 год:

- Время мне и моим товарищам досталось сложное: перестройка, шахтёрские забастовки, крушение устоев, которым, казалось, не будет износа, расслоение общества, развенчание партийных вождей и методов их руководства.

В то время взаимоотношения газеты и её партийного комитета строились, к сожалению, по известному принципу: есть два мнения - моё и ошибочное. Ему следовали многие высокие начальники. Что было, то было, деваться некуда. Открытое несогласие или инакомыслие подавлялись жестоко и неотвратимо.

Перестройка в 90-е годы вызвала всплеск смелых публикаций, острую тональность выступлений журналистов (в том числе, и в «Социалистическом Донбассе»), но это, по-моему, определялось скорее духом времени, чем личными качествами руководителей СМИ или их работников.

Журналисты придумывали и проводили различные акции. Это, к примеру, выездные заседания редколлегии в городах и районах и многое другое. Наша газета, как мне кажется, всегда достаточно активно и удачно выполняла свои организаторские функции. Это было одним из её козырей.

Редакторами не рождаются

Ими становятся, проходя школу жизни и школу профессинальную - журналистскую

Александр Михайлович Бриж - главный редактор газеты «Донбасс» с 1996 года и по настоящее время:

- Газете «Донбасс» я посвятил последние двадцать шесть лет (теперь уже тридцать шесть - ред.) своей жизни. Этот период можно разбить на два этапа: до 1991 года и после него. Первый - время партийного руководства прессой, когда газета обязана была выполнять решения партийного комитета, отчитываясь перед ним, а точнее перед его функционерами.

Второй этап начался после ухода Компартии с политической арены и с обретением газетой «Донбасс» независимости.

Да, работать стало труднее, но интереснее. Мы сами формировали всё: и тематическую направленность газеты, и её структуру, и её бюджет. Для нас, журналистов, это было время обретения истинных ценностей в профессии. И мы выдержали испытание, сделав ставку не на олигархов, партийные структуры, а на простых людей и на себя. Именно поэтому в подзаголовке газеты появились слова «массовая газета».

Лично для меня «Донбасс» - предмет одушевлённый, по крайней мере, - одухотворённый. Газета была любима многими тысячами читателей. Потому и выстояла в жёсткой конкуренции с многочисленными вновь появившимися изданиями.

Соб.инф.