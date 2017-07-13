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Эксперт пояснил, почему Украине пока не стоит надеяться на Трампа
У Украины на сегодняшний день еще нет необходимого политического веса, чтобы полностью добиваться защиты своих интересов на международном уровне. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», соответствующее мнение озвучил Валентин Ким, эксперт по вопросам невербальных способов коммуникации.
По его словам, прежде всего Трамп является бизнесменом, из-за чего для него в порядке вещей является соизмерение показателя валового внутреннего продукта в той или иной стране, степень влияния на политику США других государств. В этом аспекте Украина все еще является носителем объективности. Для многих наша страна все еще играет разменной монеты, имеющей определенные намеки на самостоятельность. Поэтому, совершенно логично, что Трамп предпочитает общаться с плохим Путиным, чем с хорошим Порошенко. Поэтому для Украины в данном аспекте американский лидер не демонстрирует ничего положительного», - рассказал Ким.
Также он добавил, что пока что Киев продолжает оставаться в центре внимания в связи с ситуацией в Украине, так как здесь встречаются самые разные точки соприкосновения и сферы влияния.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Украина, Донбасс, Дональд Трамп
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