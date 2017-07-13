- Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран – Елисеев22:42
- Нам бы так: чем Украина поразила белорусов22:15
- Луценко викликав Добкіна до ГПУ22:00
- Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак21:45
- Безвиз: украинцы установили первый рекорд21:30
- Рада проголосовала за пенсионную реформу21:15
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг20:32
- Как жителям многоэтажек уменьшить счета за коммунальные20:15
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
Как жителям многоэтажек уменьшить счета за коммунальные
Монополии ЖЭКов в Украине больше нет. Каждый дом может выбрать управляющего или нанять управляющую компанию, которая будет заниматься его делами.
Об этом в комментарии рассказала Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности, передает Gazeta.ua.
"В Киеве с 1 июля вдвое повысили квартплату. Она включает уборку лифтов, лестниц, вывоз мусора, освещение, использование технической воды. Городская власть обосновала подорожание тем, что уже три года не пересматривали тарифы. Хотя цены изменились значительно. На горючее, энергоносители. И хотелось бы зарплаты повысить работникам. В среднем сейчас одна семья в столице платит от 150 до 300 гривен квартплаты. После подорожания, счета вырастут вдвое", - говорит Мария Яковлева.
По словам эксперта, потребителям практически не известно, сколько составляет в квартплате вывоз мусора, уборка и тому подобное.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где украинцы лучше всего платят коммунальные платежи
"Это всегда было свернуто в одну плату. Потому что ЖЭКи имели монополию. Потребители не могли повлиять на размер тарифов. Сегодня ситуация изменилась. Принятый закон об объединении совладельцев жилья. И украинцы могут избавится от монополии ЖЭКов", - отметила Яковлева.
Жителям многоэтажек надо провести общее собрание. Выбрать инициативную группу.
"Эти люди будут представлять интересы всех жителей. Если довольны своим ЖЭКом, то с ним можно заключить новый договор и поторговаться относительно квартплаты. Этим может заняться инициативная группа. Другой вариант - нанять управляющую компанию или просто управляющего дома, которые будут заниматься всеми делами дома. Рассчитают, сколько будет стоить квартплата и содержание придомовой территории. Сравнить с тарифами, которые устанавливает власть. Понять, почему именно столько тратится денег. Все ли услуги, за которые начисляется плата, оказывают. Было бы полезно, если б управляющий проанализировал вариант раздельного сбора мусора. Тогда стекло, бумага, пластик можно продать. И платить за вывоз мусора значительно меньше", - добавила Мария Яковлева.
Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 11 млрд грн, по данным Госстата. В многоэтажке задолженность за коммуналку имеет, как минимум каждая десятая квартира.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, экономия, советы, коммунальные услуги
- Финалист "Битвы экстрасенсов": Украине нужен Земной президент!
- Антикризис: мебель по собственному вкусу
- Где найти бабку, которая отучит от сигарет
- Выборы президента Украины. Есть время исправить ошибку в списках избирателей!
- Всем придется затянуть пояса: 2010 год будет более болезненным, чем нынешний
- Скрябин завалил Донецк идеями и... трусами
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- ГУБЕРНАТОР ПООБЕЩАЛ ПРОСТИТЬ ДОЛГИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ-НЕЛЕГАЛАМ, ЕСЛИ15:30
- Deutsche Welle: Оккупанты на Донбассе удерживают сеть трудовых лагерей14:15
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ10:00
- Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие09:50
- Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран – Елисеев22:42
- Нам бы так: чем Украина поразила белорусов22:15
- Луценко викликав Добкіна до ГПУ22:00
- Рада подготовила сюрприз пострадавшим от вирусных атак21:45
- Безвиз: украинцы установили первый рекорд21:30
- Рада проголосовала за пенсионную реформу21:15
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг20:32
- Как жителям многоэтажек уменьшить счета за коммунальные20:15
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- ГАЗЕТЕ «ДОНБАСС» - 100!11:05
- Як доглядати за жирним волоссям влітку?09:28
- Ученые назвали продукты, эффективно очищающие печень08:50
- Осторожно, спиннеры! Почему не стоит покупать ребенку эту модную игрушку07:49
- Какую рыбу есть, чтобы получить больше пользы, чем вреда07:25
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО