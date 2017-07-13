Как жителям многоэтажек уменьшить счета за коммунальные

13.07.2017 20:15

Монополии ЖЭКов в Украине больше нет. Каждый дом может выбрать управляющего или нанять управляющую компанию, которая будет заниматься его делами.

Об этом в комментарии рассказала Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности, передает Gazeta.ua.

"В Киеве с 1 июля вдвое повысили квартплату. Она включает уборку лифтов, лестниц, вывоз мусора, освещение, использование технической воды. Городская власть обосновала подорожание тем, что уже три года не пересматривали тарифы. Хотя цены изменились значительно. На горючее, энергоносители. И хотелось бы зарплаты повысить работникам. В среднем сейчас одна семья в столице платит от 150 до 300 гривен квартплаты. После подорожания, счета вырастут вдвое", - говорит Мария Яковлева.

По словам эксперта, потребителям практически не известно, сколько составляет в квартплате вывоз мусора, уборка и тому подобное.

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"Это всегда было свернуто в одну плату. Потому что ЖЭКи имели монополию. Потребители не могли повлиять на размер тарифов. Сегодня ситуация изменилась. Принятый закон об объединении совладельцев жилья. И украинцы могут избавится от монополии ЖЭКов", - отметила Яковлева.

Жителям многоэтажек надо провести общее собрание. Выбрать инициативную группу.

"Эти люди будут представлять интересы всех жителей. Если довольны своим ЖЭКом, то с ним можно заключить новый договор и поторговаться относительно квартплаты. Этим может заняться инициативная группа. Другой вариант - нанять управляющую компанию или просто управляющего дома, которые будут заниматься всеми делами дома. Рассчитают, сколько будет стоить квартплата и содержание придомовой территории. Сравнить с тарифами, которые устанавливает власть. Понять, почему именно столько тратится денег. Все ли услуги, за которые начисляется плата, оказывают. Было бы полезно, если б управляющий проанализировал вариант раздельного сбора мусора. Тогда стекло, бумага, пластик можно продать. И платить за вывоз мусора значительно меньше", - добавила Мария Яковлева.