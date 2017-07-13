Крымский скандал Siemens получил новый неприятный поврот

13.07.2017 09:40

Еще две газовые турбины были доставлены в аннексированный Крым

Об этом сообщают репортеры агентства Reuters, которые увидели привезенное оборудование в порту Феодосии.

Агентство уточняет, что не имеет независимого подтверждения, что прибывшие турбины являются оборудованием Siemens. Журналисты описали их как четыре цилиндрических предмета длиной в несколько метров. Турбины были упакованы в брезент. Их размеры и форма якобы соответствуют газотурбинным системам компании Siemens.

Напоним, 5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе. Отмечалось, что турбины прибыли с полуострова Тамань. Там компания «Технопромэкспорт» строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использоваться турбины Siemens. По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально планировали использовать в аннексированном Крыму.

В компании Siemens прокомментировали турбинный скандал в Крыму. Официальное обращение опубликовано на сайте известного концерна. В частности, в нем говорится о том, что Siemens не заключал контракт с Российской Федерацией на поставку оборудования в оккупированный Крым.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Reuters.