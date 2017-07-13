Кто в Украине получает самые высокие пенсии и как изменится ситуация после реформы

13.07.2017 10:25

Конституционный суд запретил ограничивать размер выплат судьям

Самая высокая пенсия в Украине – 58 тысяч гривен, ее получает летчик-испытатель, герой Украины. Из 12 миллионов украинских пенсионеров почти восемь миллионов получают примерно минималку (1312 гривен). После предложенной правительством пенсионной реформы получить высокую пенсию будет сложнее. Сайт "Сегодня"выяснил, кто и почему в Украине получает самые большие пенсии и как изменится ситуация.

Обеспеченный отдых

Высокой считается пенсия, которая составляет 60% от привычного заработка. В 102-й конвенции Международной организации труда говорится: размер пенсии должен быть как минимум 40% от заработка бенефициария. На данный момент при зарплате примерно в 10 тысяч гривен и 30 годах стажа можно получить пенсию меньше 2300 гривен (23% от зарплаты), а после реформы – до 1700 гривен (меньше 17% от зарплаты). В то же время некоторые украинцы имеют право на пенсию в 60% или даже 80% от своего заработка.

Уже несколько лет в Украине действует ограничения: размер назначаемой пенсии не должен превышать 10 740 гривен. Правда, если пенсию, например, в 20 тысяч назначили до ограничения, "резать" выплаты никто не будет, поясняют в Пенсионном фонде.

Средний размер пенсии судьи – больше 22 тысяч гривен, парламентарии на заслуженном отдыхе получают в среднем 15 тысяч гривен, а прокуроры – около 10 тысяч. Связано это с тем, что указанные категории выходят на пенсию по специальным законам. Так, парламентарии и прокуроры имеют право на пенсии получать 60% от зарплаты, а судьи – 80%. Правда стоит отметить, что в Украине всего 2969 судей, 5815 прокуроров и 969 парламентариев получают пенсии. Учитывая, что общее количество пенсионеров перевалило за 12 миллионов, "высокие" пенсии получают меньше процента украинцев.

К слову, Конституционный суд запретил ограничивать размер выплат судьям в пределах 10 740 гривен. Их пенсия – 80% от зарплаты с учетом всех надбавок и доплат. К слову, в рамках пенсионной реформы правительство планирует отменить "специальные" пенсии для прокуроров, чиновников, госслужащих, ученых, журналистов. Нововведения коснутся всех, кроме нардепов и судей. Также дополнительно обсуждается, как начислять пенсии военным.

Самые богатые пенсионеры живут в Киеве, а самые бедные – в Тернопольской области

Учитывая, что при расчете пенсии учитывается размер зарплаты, самые высокие пенсии получают именно в столице. В первую очередь это связано с традиционно высокими зарплатами в столице. Сейчас киевские пенсионеры получают в среднем больше 2500 гривен.

На втором месте по размеру пенсий – Донецкая область. Здесь в среднем украинцы на заслуженном отдыхе получают больше 2100 гривен. Примерно 2000 гривен получают луганские пенсионеры. Средняя пенсия на уровне 1600 гривен – в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Далеко не все пенсионеры старше 55 лет. По выслуге лет на "заслуженный отдых" выходят учителя, некоторые медики, шахтеры, военные, правоохранители и т.д. Таких в Украине – 693 тысячи человек. После реформы "специальные" пенсии для них отменят. Социальные пенсии (946 гривен) получают 94,7 тысячи человек – это те, кто большую часть жизни работал неофициально (или вообще не работал). Самая многочисленная категория – пенсионеры по возрасту, их больше 9,1 миллиона человек.

Для последней категории пенсия считается по формуле:

Средняя зарплата в стране за три года × собственная зарплата/средняя зарплата по стране × количество отработанных лет × 1,35%

Чтобы получить как минимум 40% от соотношения своего заработка к среднему по стране за три года, на данный момент нужно отработать 30 лет. После пенсионной реформы для этих же 40% понадобится уже 40 лет стажа. Связано это с тем, что коэффициент оценки стажа предлагают снизить с 1,35 до 1%.

Как получить высокую пенсию после реформы

По данным Министерства социальной политики, реальный прожиточный минимум для пенсионера – 2500 гривен. Это та сумма, которой достаточно для приобретения минимальной "корзины" товаров и услуг. Все, кто получают меньше, фактически живут за чертою бедности. Чтобы после реформы получить пенсию в 2500 гривен с 35 годами стажа нужно получать зарплату в 1,9 раз выше средней. На данный момент это больше 12 тысяч гривен. Однако, если проработать 38 лет, то пенсию в 2500 гривен можно получить и с зарплатой в 11 тысяч. Подробнее о том, как будет рассчитываться пенсия после реформы, можно прочитать здесь.

высокий размер пенсии только солидарная система обеспечить не может. Фактически, чтобы не бедствовать в старости, нужно либо открывать счет в частном пенсионном фонде, либо собирать Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова уверена:. Фактически, чтобы не бедствовать в старости, нужно либо открывать счет в частном пенсионном фонде, либо собирать деньги самому, или же ждать, пока запустится обязательный государственный накопительный фонд.

Накопительные пенсии планировали запустить еще несколько лет назад, однако, как говорят в Министерстве социальной политики, сделать это можно будет только после того, как дефицит солидарной системы будет ликвидирован. Сейчас после того, как ПФ собрал все налоги и заплатил все пенсии, по итогам года получается "дыра" в 141 миллиард. Эти деньги приходится компенсировать из государственной казны.

Источник: http://www.segodnya.ua



