Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг

13.07.2017 20:32

Генсекретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що різниця в поглядах НАТО та Російської Федерації щодо України та Криму залишається фундаментальною, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.



Про це представник НАТО заявив на черговому засіданні Ради НАТО – Росія у Брюсселі. Столтенберг наголосив, що крім проблеми Кримського півострова та конфлікту на сході України, відкритим залишається питання відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі. При цьому, представник НАТО дотримується думки , що Мінські домовленості надають кращі шанси для стабілізації ситуації на території Донеччини та Луганщини, але для цього їх необхідно в першу чергу виконувати. Крім того, Єнс Столтенберг нагадав на важливості встановлення та продовження діалогу між представниками Альянсу та Росії. Він наголосив, що цей діалог може бути важким, але дуже важливим в період, коли спостерігається постійне зростання напруги.



Варто нагадати, раніше Столтенберг заявляв, що офіційний Київ має рухатись до Північноатлантичного альянсу за допомогою "субстантивного партнерства".