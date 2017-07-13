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Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг

13.07.2017 20:32
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Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг

Генсекретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що різниця в поглядах НАТО та Російської Федерації щодо України та Криму залишається фундаментальною, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Про це представник НАТО заявив на черговому засіданні Ради НАТО – Росія у Брюсселі. Столтенберг наголосив, що крім проблеми Кримського півострова та конфлікту на сході України, відкритим залишається питання відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі. При цьому, представник НАТО дотримується думки , що Мінські домовленості надають кращі шанси для стабілізації ситуації на території Донеччини та Луганщини, але для цього їх необхідно в першу чергу виконувати. Крім того, Єнс Столтенберг нагадав на важливості встановлення та продовження діалогу між представниками Альянсу та Росії. Він наголосив, що цей діалог може бути важким, але дуже важливим в період, коли спостерігається постійне зростання напруги. 

Варто нагадати, раніше Столтенберг заявляв, що офіційний Київ має рухатись до Північноатлантичного альянсу за допомогою "субстантивного партнерства". 



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, НАТО
 
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