На полігоні біля Чугуєва бійці 54 ОМБР оголосили про голодування

13.07.2017 15:55

Військові 54 РМБР, які знаходяться на військовому полігоні в Башкирівці неподалік від Чугуєва, оголосили голодування. Про це пише в Facebook волонтер, а нині - боєць зазначеної бригади Яна Червона, інформує replyua.net.



«Вчора 12.07.2017 бійцям були вручені накази на переведення їх по 6 різним бригадам ВСУ... У наказі чітко вказано « на підставі рапорту бійця »... .так ось, товариш комбриг загрався, рапортів не було ... Беззаперечний факт шахрайства з боку бригади для знищення добровольців .... Ми просимо приїхати всіх журналістів до нас, полігон Башкирівка під Чугуєвом ... Чекаємо в гості представників ВСП, військової прокуратури та командувачів ОК СХІД. Після того, як нас розкидали всередині бригади, було звернення до комбрига з'єднати нас в одну роту ..Комбриг вирішив, що злагоджений підрозділ з мотивованими бійцями не потрібен бойовій бригаді ... », - написала вона.



У прес-службі ОК «Схід» ЗСУ повідомили, що для розслідування інциденту буде створено спеціальну комісію. Відзначається, що рішення по переміщенню особового складу бригади буде прийнято за результатами роботи комісії.