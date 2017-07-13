Нам бы так: чем Украина поразила белорусов

13.07.2017 22:15

Жители белорусского города Барановичи решились на необычный для себя эксперимент – поехать за покупками не в соседний магазин, как обычно, а в Украину.

Об этом сообщает Politeka.

Семья собиралась купить товары для ремонта, которые у нас оказались значительно дешевле, чем в Беларуси. Квартира была почти разрушена, нужно было менять буквально все, от стен до унитаза.

"Как сделать ремонт, купить мебель, сантехнику, мы не знали, но твердо решили, что будем это делать сразу – мы давно мечтали о собственном жилье и покупали его для того, чтобы в нем жить", - призналась женщина.

Взяв все сбережения, белорусы приехали в Ковель, что на Волыни – за 70 километров от границы. Приходилось ждать, чтобы найти более приличный номер в отеле, но цены их приятно поразили, да и условия были лучшими. И это все обошлось в 10 долларов.

Наиболее удивили семью цены на рынке, куда они отправились на следующий день.

"Когда я услышала цену на люстру, которая мне понравилась, не поверила своим ушам: 63 рубля! Продавец нам за это еще и скидку сделала", - радовались они.

В итоге ремонт квартиры обошелся им значительно дешевле, чем планировалось – на 6,5 тысяч гривен, в пересчете на нашу валюту. В эту стоимость вошло и жилье, питание и проезд.

Они признались, что украинцы оставили по себе приятное впечатление, ведь даже обычный продавец на рынке готов встретить каждого, словно старого друга.