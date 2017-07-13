Под Радой собрались протестующие, полиция и Нацгвардия: полетели дымовые шашки.

13.07.2017 13:30

Утром 13 июля под Верховной Радой Украины собрались протестующие, сообщает Гордон со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в акции на площади Конституции участвуют до 300 человек, они требуют отмены депутатской неприкосновенности и проведения досрочных парламентских выборов. Люди держат в руках плакаты "Последнее лето этой Рады: отмена неприкосновенности, новый закон о выборах, досрочные выборы в парламент", "Украину защищают герои, коррупционеры грабят – это предатели", "Пусть бой наш будет победой, а победа местью" и другие.

Агентство сообщает, что протестующие сформировали три группы в зависимости от политической принадлежности и держат флаги с символикой "Движения новых сил" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, Всеукраинского объединения "Свобода" и "Правого сектора". Есть также черно-красные флаги.

Еще одна группа людей – представители "Национального корпуса "Азов" – собралась сбоку, возле улицы Грушевского. На улицу кто-то бросил дымовую шашку, проезжая часть не перекрыта, сообщает корреспондент агентства.

Отмечается, что на площади Конституции установили сцену с колонками. В Мариинском парке находится более 1 тыс. человек. Они рассредоточены по всему парку.

Агентство пишет, что охрана здания парламента усилена, присутствуют полицейские и нацгвардейцы.

"Украинская правда" пишет, что по состоянию на 10.00 митингующие проводят свои акции.

Агентство УНН отмечает, что кроме личного состава полиции под Радой есть три автобуса с номерами полиции, авто пожарной безопасности и скорой помощи.

Сегодня Рада должна рассмотреть внесение изменения в госбюджет на 2017 год (№6600), новую редакцию закона о Конституционном Суде (№6427-д), законопроект о реформировании финансирования системы здравоохранения (№6327), а также представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина (представления должны рассмотреть в 17.00).

Источник: http://from-ua.com