Рада готовится экстренно принять диктаторский закон

13.07.2017 10:38

Верховная Рада намерена проголосовать за закон, который ставит под угрозу свободу слова

Об этом свидетельствует запись на сайте парламента. Так, на повестке дня Верховной Рады в четверг, 13 июля, появился законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере.

Авторами соответствующего законопроекта выступили нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта будет создан реестр запрещенных сайтов. Заблокировать доступ к интернет-ресурсу смогут следователь по согласованию с прокурором или прокурор. Также сайты могут блокировать по решению суда.

Кроме того, законопроект предусматривает, что обеспечивать блокировку сайтов, а также закупать необходимое оборудование провайдеры и мобильные операторы обязаны за собственный счет. В случае невыполнения запрета телекоммуникационные предприятия будут оштрафованы на 1% от годовой прибыли, а при повторном нарушении – на 5%.

Как отмечают эксперты, Рада в нарушение регламента может принять этот законопроект уже 13 июля.

Как уже сообщала Politeka, в отношении генпрокурора Юрия Луценко начато также расследование по признакам злоупотребления властью. Об этом рассказали в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Источник: Politeka