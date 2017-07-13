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Рада готовится экстренно принять диктаторский закон
Верховная Рада намерена проголосовать за закон, который ставит под угрозу свободу слова
Об этом свидетельствует запись на сайте парламента. Так, на повестке дня Верховной Рады в четверг, 13 июля, появился законопроект о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере.
Авторами соответствующего законопроекта выступили нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол.
Отмечается, что в случае принятия законопроекта будет создан реестр запрещенных сайтов. Заблокировать доступ к интернет-ресурсу смогут следователь по согласованию с прокурором или прокурор. Также сайты могут блокировать по решению суда.
Кроме того, законопроект предусматривает, что обеспечивать блокировку сайтов, а также закупать необходимое оборудование провайдеры и мобильные операторы обязаны за собственный счет. В случае невыполнения запрета телекоммуникационные предприятия будут оштрафованы на 1% от годовой прибыли, а при повторном нарушении – на 5%.
Как отмечают эксперты, Рада в нарушение регламента может принять этот законопроект уже 13 июля.
Как уже сообщала Politeka, в отношении генпрокурора Юрия Луценко начато также расследование по признакам злоупотребления властью. Об этом рассказали в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, закон, свобода слова, Верховная Рада
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