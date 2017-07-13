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Рада приняла закон о Конституционном суде
За документ проголосовали 245 народных депутатов.
Верховная Рада приняла закон О Конституционном суде Украины (№6427-д). Как передает УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусмотрено, что в состав Конституционного суда входят 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей КСУ.
В составе суда должны действовать Большая палата, два сената и шесть коллегий. Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда. Также законом определены вопросы, которые будут находиться в ее компетенции.
Должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Как отметил во время обсуждения народный депутат от Батькивщины Юрий Одарченко, оклад судьи КС составит 120 тысяч гривен в месяц.
Судьям Конституционного суда, которые занимают должности секретаря Коллегии, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5% должностного оклада судьи; заместителя председателя суда – 10% должностного оклада судьи; председателя суда – 15% должностного оклада судьи.
Закон О Конституционном суде Украины вступит в силу на следующий день после его опубликования.
Как сообщал Корреспондент.net, в июне нынешнего года судья Виктор Кривенко приступил к обязанностям главы Конституционного суда как старший по возрасту. Ранее в марте истек срок полномочий Юрия Баулина на посту главы КСУ.
Источник: http://korrespondent.net
Теги: Донбасс, закон, Конституционный суд, Верховная Рада
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