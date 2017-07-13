Рада проголосовала за пенсионную реформу

13.07.2017 21:15

При рассмотрении законопроекта присутствовал глава правительства Владимир Гройсман

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу правительственный законопроект № 6614, дающий старт пенсионной реформе. "За" проголосовали 282 депутата из минимально необходимых для принятия решения 226 нардепов.

Глава комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионному обеспечению, депутат от фракции "Народный фронт" Людмила Денисова во время презентации документа сообщила, что комитет рекомендует парламенту принять пакет правительственных законопроектов о пенсионной реформе в первом чтении. "Законопроект Кабмина – это еще не сама пенсионная реформа, но чрезвычайно важный шаг к ней", – заметила Денисова.

По ее словам, пенсионная реформа в Украине необходима, так как средняя пенсия в стране составляет 1 879 грн, что меньше прожиточного минимума, а дефицит Пенсионного фонда при этом уже вырос до 140 млрд грн. Кроме того, по мнению комитета, пришло время отменить налогообложение для работающих пенсионеров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за рассмотрение пенсионной реформы и заверил, что готов нести ответственность за принятие пенсионной реформы.

"Наступил момент, когда мы должны принимать решения – решения в интересах украинских пенсионеров, решения, которые защищают людей труда. Я убежден, что все мы избираемся для того, чтобы нам было не стыдно смотреть в глаза людям. Это именно то решение, которое позволит нам уже с 1 октября 2017 года сделать то, что никто до нас никогда не делал, – изменить пенсионную систему в интересах украинских пенсионеров, уничтожить дефицит Пенсионного фонда, который работает сегодня против поднятия пенсий. Мы сделали все, чтобы оставить пенсионный возраст в 60 лет, а у женщин – меньше. Мы все сделали, чтобы начать процесс повышения пенсий в нашей стране", – сказал Гройсман во время обсуждения законопроекта.

По его словам, цель реформы – сделать все возможное для повышения пенсий и системной индексации пенсий для каждого пенсионера в Украине. "Сделать это системным и ежегодным", – добавил премьер.

В то же время, среди замечаний народных депутатов к законопроекту прозвучали отсутствие в законопроекте норм, предусматривающих введение накопительной пенсионной системы и учреждение реестра социальных выплат. Также депутаты отметили, что документ опосредованно повышает пенсионный возраст. При этом, по подсчетам Радикальной партии, 6 млн украинских пенсионеров не получат никакого повышения пенсий в результате осовременивания.

При этом министр социальной политики Андрей Рева отметил, что все предложения народных депутатов найдут свое отображение при подготовке законопроекта ко второму чтению. "Это будет наш общий закон", – сказал Рева.

В том, что правительство будет рассматривать предложения всех депутатских фракций, заверил и премьер-министр.

Как известно, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

В рамках пенсионной реформы планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Источник: http://www.segodnya.ua