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Результаты саммита Украина-ЕС устраивают Порошенко

13.07.2017 17:16
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Результаты саммита Украина-ЕС устраивают Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами саммита Украина-ЕС, который проходил сегодня, 13 июля, в Киеве. Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере, передает Корреспондент.

"Я доволен результатами сегодняшнего саммита", – заявил Петр Порошенко.

По его словам, саммит "четко подтвердил готовность Украины двигаться в направлении все более глубокой интеграции в Европейский союз".

«Я задоволений результатами сьогоднішнього Саміту, який чітко підтвердив нашу готовність рухатися у напрямку дедалі глибшої інтеграції до ЄС».

Порошенко отметил, что Украине нужна дорожная карта дальнейшей евроинтеграции. Также он подчеркнул, что Украина в перспективе намерена полностью интегрироваться в ЕС.

Кроме того, президент Украины рассчитывает провести следующие саммиты Украина-ЕС в Ялте и в Донецке.

"Надеюсь, что когда-нибудь мы проведем следующие саммиты Украина-ЕС – позвольте мне выразить это предположение – в Донецке и в Ялте. Я бы все возможное для этого сделал", – сказал Порошенко во время выступления.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко обсудил с лидерами ЕС "план Маршалла" для поддержки Украины. В 2018 году в Брюсселе может пройти конференция по плану экономической помощи Киеву.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Порошенко
 
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