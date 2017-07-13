СБУ почала перевірку діяльності Gloria Jeans

13.07.2017 16:38

СБУ здійснила перевірку незаконної діяльності в Україні російської торгово-виробничої мережі «Gloria Jeans».

Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі СБУ. Зазначається, що внаслідок перевірки було знайдено і підтверджено інформацію, оприлюднену активістами громадських організацій, про можливе незаконне діяльності в Україні російської торгово-виробничої мережі «Gloria Jeans».



Так, згідно з отриманими даними, її підприємства продовжують незаконно працювати в окупованому РФ Луганську, що може свідчити про реалізацію в українських магазинах продукції, виробленої на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях зі сплатою податків у «бюджет» терористів. Як відзначили в СБУ, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.



«СБ України висловлює активістам вдячність за небайдужість і заявляє, що завжди відкрита до співпраці зі зміцнення національної безпеки країни», - додали у відомстві. Варто зазначити, що кілька днів тому активісти організації «Відсіч» під час відкриття чергового магазину мережі «Gloria Jeans» заявили, що люди, які купують ці товари, спонсорують окупантів на Донбасі.