Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СБУ почала перевірку діяльності Gloria Jeans

13.07.2017 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ почала перевірку діяльності Gloria Jeans

СБУ здійснила перевірку незаконної діяльності в Україні російської торгово-виробничої мережі «Gloria Jeans».

Як інформує replyua.net, про це повідомили в прес-службі СБУ. Зазначається, що внаслідок перевірки було знайдено і підтверджено інформацію, оприлюднену активістами громадських організацій, про можливе незаконне діяльності в Україні російської торгово-виробничої мережі «Gloria Jeans».

Так, згідно з отриманими даними, її підприємства продовжують незаконно працювати в окупованому РФ Луганську, що може свідчити про реалізацію в українських магазинах продукції, виробленої на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях зі сплатою податків у «бюджет» терористів. Як відзначили в СБУ, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

«СБ України висловлює активістам вдячність за небайдужість і заявляє, що завжди відкрита до співпраці зі зміцнення національної безпеки країни», - додали у відомстві. Варто зазначити, що кілька днів тому активісти організації «Відсіч» під час відкриття чергового магазину мережі «Gloria Jeans» заявили, що люди, які купують ці товари, спонсорують окупантів на Донбасі. 



Теги: Украина, Донбасс, СБУ, проверка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх