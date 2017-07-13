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Турчинов назвал способ, как вернуть узников Кремля в Украину
И в Украине, и за границей уже привыкли к беззаконию Путина, сетует секретарь СНБО
Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что для возвращения украинских политзаключенных из России в Украину спецслужбам нужно словить как-можно больше российских преступников для последующего обмена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по случаю дня рождения украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в РФ.
"Третий год он встречает его в застенках русского гестапо. С первого дня ареста он держался мужественно и достойно. Его не смогли сломить ни пытки, ни обещания освобождения в обмен на сотрудничество, поэтому российское ФСБ не делало из его процесса телевизионного шоу, поэтому его продолжают держать за решеткой", – сказал Турчинов.
Он отметил, что и в Украине, и на Западе уже привыкли к беззаконию президента РФ Владимира Путина. Турчинов считает это недопустимым.
В то же время он объяснил, что для освобождения граждан Украины из РФ, украинским спецслужбам нужно задерживать российских преступников для обмена.
"Мы не можем останавливать борьбу за освобождение наших граждан, пока хоть один украинский патриот незаконно находится за решеткой в России! Не хватает аргументов, чтобы заставить РФ освободить захваченных заложников? Необходимо их находить, усилив усилия контрразведки и военных в выявлении российской агентуры, военных преступников и коллаборационистов, которых можно обменять на наших патриотов", – добавил секретарь СНБО.
Напомним, украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.
Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, Кремль
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