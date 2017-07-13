Украинцы рискуют остаться без субсидий

13.07.2017 08:35

47 миллиардов гривен, которые были заложены, закончились

Украинцы рискуют остаться без субсидий, если в бюджет не добавить денег, предупреждают в профильном парламентском комитете. 47 миллиардов гривен, которые были заложены, закончились. В Кабмине нашли еще 14. Но рассчитаться ими с поставщиками услуг не могут. Без одобрения депутатов, которые однажды уже провалили эти изменения в госбюджет. Сегодня их рассмотрят снова.

Источник: http://www.segodnya.ua