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Украинский бизнес озвучил прогнозы по курсу гривни

13.07.2017 15:15
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Украинский бизнес озвучил прогнозы по курсу гривни

Большинство представителей украинского бизнеса (57,8%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 26-29 грн/долл. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны во втором квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора, передает УНИАН.

Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 28,68 грн/долл., что лучше прогнозируемого в первом квартале 2017 года показателя на уровне 29,44 грн/долл. При этом доля респондентов, ожидающих укрепления курса гривни в следующие 12 месяцев, выросла до 24,6% с 13,5% в первом квартале 2017 года.

Нацбанк сообщает, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,33 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 1,3% от среднего значения.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, гривня, бизнес, курс валют
 
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