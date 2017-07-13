В уборной Рады нашли нардепа без сознания

13.07.2017 16:50

Глава комитета по здравоохранению Богомолец упала в обморок в туалете Рады

Народный депутат от БПП и глава комитета Рады по здравоохранению Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете в кулуарах парламента.

Лежащую в туалете без сознания Богомолец обнаружила одна из журналисток, которые работаю в Раде. Девушка выскочила из уборной в коридор и начала звать на помощь.

Спустя несколько минут в уборную прибежали медики, место ЧП оцепила охрана, сейчас туда никого не пускают.

Ранее Politeka писала, что Богомолец анонсировала арт-марафон в поддержку бойцов АТО. Народный депутат Украины, глава комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что 1-3 июля в городах Киев, Житомир и Радомышль пройдут благотворительные арт-марафоны, деньги от которых пойдут семьям АТО.

Как писала Politeka, Ольга Богомолец заявила, что в ближайшее время в украинские регионы поступят импортные препараты для онкологически больных детей. Министерство уже подписало необходимые документы.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Страна.ua