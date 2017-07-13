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В Україні запустять виробництво власних патронів
В інтерв'ю інтернет-виданню Апостроф народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради Дмитро Тимчук розповів, що кілька днів тому Рада національної безпеки оборони України ухвалила рішення про будівництво нового патронного заводу, інформує replyua.net.
Про необхідність заміни Луганському патронному заводу говорили багато і давно. Арсеній Яценюк, будучи прем'єром, погрожував запустити патронне виробництво ще в 2016 році, витративши на цю добру справу від 20 до 200 мільйонів доларів. Але зайвих грошей тоді в казні не знайшлося/
Однак відстрочка ще більше зміцнила українську владу і воєначальників в необхідності створення патронного виробництва за стандартами НАТО. Державний концерн Укроборонпром заявив, що надав у Кабінет Міністрів кілька проектів і обіцяє запустити виробництво через півтора року після відповідної відмашки. А в уряді повідомили, що необхідні 1,4 мільярда гривень вже акумулювали в спецфонді. В такому випадку справа залишається за парламентом - нардепи повинні затвердити необхідні витрати в держбюджеті на наступний рік. Ідея створення сучасного патронного виробництва знаходить повну підтримку і з боку президента Петра Порошенка: «Це дасть можливість не просто складувати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з вітчизняної сировини. Я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів ».
Теги: Украина, Донбасс, производство, патроны
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