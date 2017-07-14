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Чем Порошенко перепугал ЕС на саммите
Девятнадцатый саммит Украина-ЕС завершился без финальной декларации. Впрочем, как и восемнадцатый, прошлогодний.
Такая уж получилась ирония судьбы - и Кучма, и Янукович (не говоря о Ющенко) находили с европейскими дипломатами компромисс, пишет Депо.
Пусть порой этот компромисс был откровенно мнимый. Зато сейчас, когда сотрудничество Украины и ЕС поднялось на более высокую планку, договориться об общем видении будущих отношений не удается уже два года подряд.
Более чем странное желание Нидерландов не писать в совместном заявлении о "европейских стремлениях Украины" - которые и без того зафиксированы в юридически обязательном Соглашении об ассоциации Украины с ЕС, при поддержке Германии и Франции, взяло верх над здравым смыслом. Ровно как и украинская сторона отчасти отдала предпочтение декларативной преамбуле перед практическим содержанием семистраничного детализированного заявления.
Таким образом, работа дипломатов пошла в мусорное ведро, а по итогам саммита вместо заявления было принято - то бишь, озвучено, сымпровизированное вчера "общее мнение". Конечно, это не совсем традиционный результат международных встреч - но как-то выбираться из ситуации было нужно, поэтому председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "В декларации об ассоциации записано, что Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор", - и добавил, что поддерживает это положение, но подчеркнул, что это заявление делает от своего имени, а не от имени ЕС. "Это также наша личная мысль, моя и Жан-Клода Юнкера. И это не случайно, что мнение президентов двух европейских институтов совпадает, когда речь идет об отношениях Украины и ЕС", - заявил Туск.
Это заявление позволило "сохранить лицо" - но, в отличие от заранее подготовленного детализированного документа, мало что добавило к общему видению украинско-европейских отношений.
Кроме того, президент Украины констатировал, что "украинцы почувствовали вкус европейской свободы", Туск заявил, что внешнему врагу Украину не одолеть, Порошенко вручил на прощание окончательное решение об ассоциации Украины с ЕС, и стороны разошлись, довольные друг другом.
Вся история на постороннего читателя может произвести впечатление, что в отношениях Украины и ЕС наблюдается глубокий кризис. Что, в реальности, конечно, не так. Поскольку обе стороны просто обречены в существующей геополитической ситуации на союзничество. Пусть даже ситуативное.
А причудливые дипломатические телодвижения некоторых государств - это ничто иное, как результаты определенных кризисных процессов в самом ЕС. Если бы в Нидерландах не было финансированных Россией евроскептиков - тамошнее правительство не боялось бы лишнего упоминания о европейских стремлениях Украины. Если бы в Германии не было кризиса с беженцами - то и Берлин не боялся бы намеков на дальнейшее сближение Украины с ЕС перед очередными выборами.
Но история не пишется условным способом, и мы имеем исключительно то, что посчастливилось иметь.
Лучший способ успокоить как европейские амбиции украинцев, так и страхи европейских избирателей - это сформулировать набор новых долгосрочных целей процесса сближения Украины с ЕС. Какими могут быть эти цели - это уже вопрос к обеим сторонам. Возможно, они будут включать в себя не только свободное движение туристов, но и возможность безвизового движения рабочей силы. Или, к примеру, участие украинских ветеранов в формировании европейских коллективных сил быстрого реагирования. Или специальные условия для "захода" европейских корпорации в Украину - пусть и на льготных условиях.
Это будущее сотрудничество должно быть явно взаимовыгодным и четко описанным, чтобы избежать любых спекуляций со стороны евроскептиков. Это сотрудничество - как и гипотетический "план Маршала", о котором активно говорили на этом саммите, может включать в себя и определенные требования к изменениям в украинском законодательстве и госаппарате, приведение их к современной общеевропейской практике (что бы ни говорили украинские народные депутаты, готовые называть электронное декларирование "выкручиванием рук украинцам").
И под влиянием все более тесных экономических, политических и военных связей Украина станет частью ЕС - если не де-юре, то де-факто. Тогда и вопрос формального вступления в европейское сообщество не будет вызывать ни у кого ни возражений, ни сомнений.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, саммит, Европейский союз, Порошенко
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