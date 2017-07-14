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Через несколько недель в Украине будет сформирован новый Верховный суд – Порошенко

14.07.2017 15:58
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Через несколько недель в Украине будет сформирован новый Верховный суд – Порошенко

По словам президента, новый Верховной суд – это один из шагов по восстановлению права украинцев на справедливость 

Через несколько недель будет сформирован новый Верховный суд. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе открытия в Тернополе лабораторного комплекса "Тернопольской университетской больницы", сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"За несколько недель будет сформирован новый Верховный суд, который должен быть лишен коррупции", – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что новый Верховный суд введет принцип прецедентного права в Украине: его решения будут учитывать суды низшей инстанции при вынесении своих решений

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Донбасс, суд, Порошенко
 
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