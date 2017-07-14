День Нептуна: история и традиции праздника

14.07.2017 09:15

Сегодня, 16 июля во всем мире проводится День Нептуна. Праздник, корни которого уходят глубоко в древность

Традиционно праздник проходит в середине лета. Так, древние римляне чествовали бога Нептуна и устраивали отдельный праздник – нептуналий. В этот день люди просили у всевышних сил помощи в предотвращении стоящей в природе засухи.

Древние римляне в честь Нептуна строили шалаши из веток. Также на берегу водоемов обустраивали алтари, где каждый желающий мог принести жертву Нептуну.

Особенно почитался День Нептуна среди моряков. Ведь в древние времена, люди не знали всех тонкостей прохождения экватора. И мореходцы могли сутками и даже неделями простаивать на экваторе из-за отсутствия ветра. За время штиля съедались запасы еды и воды, от чего многие моряки гибли. Чтобы задобрить богов, моряки устраивали в честь Нептуна праздничное веселье.

У моряков наблюдаются некие уже устоявшиеся правила при пересечении экватора. Так, новичок предстает перед Нептуном, которого потом обривают и дают новое имя (прозвище). Потом моряк проползает сквозь длинный мешок без дна, измазанный сажей и мазутом. После его бросали в воду, где и впервые купается на экваторе.

После моряку выдавали почетное «удостоверение», заверенное печатью самого Нептуна. В итоге моряк из «салаги» превращался у опытного мореплавателя.

Если член экипажа корабля пересекает экватор не впервые, то он освобождается от посвящения при предъявлении своей «грамоты».

По другим историческим данным есть версия, подобное посвящение существовало еще до того, как корабли перешли тридцатую параллель и Гибралтарский пролив. Такие испытания для новеньких устраивались с целью продемонстрировать им всю нелегкость деятельности, которой те будут заниматься.

В наше время праздник День Нептуна отмечают уже люди разных возрастов и профессий, не связанных с мореплаванием. Особенно это праздник пришелся по душе детям. Традиционно в Советском Союзе, а после и в Украине в детских лагерях устраивали День Нептуна. В этот день, после или в процессе представления, отдыхающие принудительно купают или обливают водой вожатых (и впервые отдыхающих) в ближайшем водоеме.

Обычно праздника нет определенного сценария для празднования. Но всегда главным является Нептун, который появляется в окружении своей свиты – русалок и чертей.

Сам праздник сопровождался различными конкурсами, викторинами и купанием. Вечером обязательно разжигается огромный костер, у которого поются морские песни.

Источник: Politeka