Депутаты таки заблокировали подписание закона о КСУ

14.07.2017 15:05

Внефракционные народные депутаты Юрий Левченко и Юрий Деревянко зарегистрировали проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии законопроекта №6427-д о Конституционном суде. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания Рады в пятницу, 14 июля, пишет Корреспондент.

Таким образом документ заблокирован для подписания спикером парламента Андреем Парубием.

Согласно регламенту Рады, если после принятия закона депутат регистрирует проект постановления о его отмене, спикер не может подписать принятый документ и передать его на подпись президенту. Это станет возможным лишь после рассмотрения постановления об отмене принятия законопроекта.

Отметим, сегодня у депутатов последнее заседание перед каникулами, следующее сессия откроется 5 сентября.

Напомним, 13 июля Рада приняла новую редакцию закона о Конституционном суде взамен действующей, вступившей в силу в 1996 году. Новым документом, в частности, предусмотрена возможность для рядовых украинцев подавать жалобу в КСУ.

Источник: http://from-ua.com