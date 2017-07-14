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Франция больше не настаивает на отставке Асада

14.07.2017 12:00
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Франция больше не настаивает на отставке Асада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что более не настаивает на том, чтобы президент Сирии Башар Асад оставил свой пост.

По его словам, искоренение терроризма и стабильность в Сирии являются более важными вещами, передает пресс-служба Белого дома, пишет НВ.

"Мы хотим получить результат и вместе с США хотим искоренения терроризма в Сирии. И не важно, кто является террористом. Поэтому, я больше не требую отставки Башара Асада", - заявил Макрон.

Напомним, продолжающаяся с 2011 года война в Сирии разрушила инфраструктуру страны и привела к экономическому ущербу в $226 млрд.

С 9 июля 2017 года начало действовать соглашение о перемирии в трех провинциях на юго-западе Сирии, которое было достигнуто в ходе саммита G20 в Гамбурге.

Война в Сирии длится с 2011 года. Оппозиционных к правящему режиму повстанцев поддерживает коалиция стран Запада во главе с США.

В сентябре 2015 года в войну на стороне президента Сирии Башара Асада вмешалась Россия.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Франция, отставка, Сирия, Асад
 
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