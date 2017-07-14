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И лето перезимуем! Синоптики «порадовали» украинцев свежим прогнозом

14.07.2017 11:28
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И лето перезимуем! Синоптики «порадовали» украинцев свежим прогнозом

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июля в Украине практически без осадков, в большинстве областей похолодает.

На востоке практически без осадков, температура днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +27°.

На западе Украины в пятницу без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +23°.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, прогноз, лето
 
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