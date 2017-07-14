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Нацполиция готовит сюрприз посетителям митингов по всей стране
В Украине планируют создать подразделения тактической полиции по всей стране
Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.
«Тактическая полиция в Европе — это подразделение, которое обеспечивает порядок во время массовых мероприятий, акций протеста. Это полицейские, которые общаются с людьми, а не спецназ, который стоит с резиновыми палками, отгородившись щитами. Мы создаем совершенно новую структуру, которая будет эффективно осуществлять охрану общественного порядка и работать над деескалацией конфликтов во время мероприятий», — сказал Князев.
Он добавил, что на данный момент такие подразделения есть только в Киеве.
Одновременно с набором тактической полиции, проводятся наборы также и в дорожную, и в патрульную полицию.
«Планируем взять на службу 5,5 тысячи сотрудников по всей стране и научить их. Чтобы они вышли на улицу, показали хорошую работу», — добавил глава Нацполиции.
Ранее сообщалось, что в МВД проведут реформу систему безопасности на массовых мероприятиях в городах.
Напомним, что экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что патрульная полиция, в том виде, в котором ее создавали в 2015 году, изживает себя.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Цензор.Нет».
Теги: Украина, Донбасс, полиция, митинг, Нацполиция
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