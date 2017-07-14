Нацполиция готовит сюрприз посетителям митингов по всей стране

14.07.2017 10:05

В Украине планируют создать подразделения тактической полиции по всей стране

Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Тактическая полиция в Европе — это подразделение, которое обеспечивает порядок во время массовых мероприятий, акций протеста. Это полицейские, которые общаются с людьми, а не спецназ, который стоит с резиновыми палками, отгородившись щитами. Мы создаем совершенно новую структуру, которая будет эффективно осуществлять охрану общественного порядка и работать над деескалацией конфликтов во время мероприятий», — сказал Князев.

Он добавил, что на данный момент такие подразделения есть только в Киеве.

Одновременно с набором тактической полиции, проводятся наборы также и в дорожную, и в патрульную полицию.

«Планируем взять на службу 5,5 тысячи сотрудников по всей стране и научить их. Чтобы они вышли на улицу, показали хорошую работу», — добавил глава Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в МВД проведут реформу систему безопасности на массовых мероприятиях в городах.

Напомним, что экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что патрульная полиция, в том виде, в котором ее создавали в 2015 году, изживает себя.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Цензор.Нет».