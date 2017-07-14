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Перемога: как польские власти поддержали украинцев

14.07.2017 18:55
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Перемога: как польские власти поддержали украинцев

Как украинцам помогают в Польше

Мэр Вроцлава Рафал Дуткевич пожертвовал местному фонду «Украина» деньги из полученной недавно Немецкой национальной премии.

В пятницу Дуткевич сообщил, что передает фонда «Украина» 50 тысяч евро, стремясь поддержать украинсцев, живущих во Вроцлаве.

«Хочу, чтобы они чувствовали себя как дома. Их присутствие во Вроцлаве — это благословение. Благодаря им наш город становится еще более многокультурным», — отметил Дуткевич.

Кроме того, Дуткевич назначил уполномоченной по правам украинской общины при мэре Вроцлава Анну Шарич — этого требовали вроцлавские активисты.

По разным оценкам, в Вроцлаве проживают от 50 до 65 тысяч жителей украинского происхождения — это почти 10% от всего населения города.

Напомним, в Министерстве экономики Венгрии подтвердили, что для украинцев и граждан Сербии заработали упрощенные условия для получения разрешения на работу.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Польша, поддержка
 
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