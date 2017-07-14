Почему биометрический контроль, а не визы для РФ: Климкин объяснил

Обычное принятие виз не даст того эффекта, к которому стремится Украина, считает министр

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что биометрический контроль для россиян будет более эффективным, нежели визовый режим. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству на заседании парламента.

"У нас есть принятое СНБО решение относительно создания интегрированной системы. Это не отдельный шаг, а именно система, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, эффективный контроль передвижения по территории Украины и другие мероприятия. Эта система будет осуществляться постепенно, стадия за стадией", – сказал Климкин.

По его словам, обычное принятие виз не даст того эффекта, к которому стремится Украина.

"Наоборот это создаст значительные проблемы, которыми воспользуется Россия для того, чтобы делать как провокации, так и осознанную политику на ограничение для граждан Украины, которые живут на временно оккупированных территориях, на территории оккупированного Крыма, чтоб передвигаться на территорию Украины. Поэтому на основе детального анализа было принято такое решение. И оно поддерживается нашими друзьями и партнерами", – добавил министр.

Напомним, 10 июля президент Петр Порошенко на заседании СНБО сообщил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают границу, и уже подготовлены соответствующие проекты решений.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина создаст техническую инфраструктуру на всех пунктах пропуска через госграницу для введения биометрического контроля к началу 2018 года.

Источник: http://www.segodnya.ua