Почему Украине не светит НАТО: названа причина

14.07.2017 11:14

Стало известно, почему в ближайшие годы Украине не светит вступление в Североатлантический альянс

Об этом рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, 2020 год, о чем говорит Президент Украины Петр Порошенко, является наиболее «оптимистичным сценарием». А в настоящее время, Москва будет «вставлять палки в колеса» и мешать этому процессу.

Он подчеркнул, что для членства в НАТО Украине кроме прочего следует избавиться от территориальных споров, поскольку на пути вступления может стать оккупированный Россией Крым, а также Донбасс, где до сих пор идет война с российскими силами.

«Но если Украина станет членом НАТО, нельзя исключать дополнительную агрессию со стороны Москвы. В то же время, Москва будет ограниченной в своем ответе, потому что агрессия уже приносит ей проблемы в виде санкций и международной изоляции», – подчеркнул Хербст.

Также он добавил, что если война закончится и Украина присоединится к НАТО, то она получит еще больше помощи в виде оборудования, военных тренировок и разведывательных данных.

«Но поведение России в Украине указывает на ее желание делать крайние вещи для достижения конечной цели. Однако пока в Кремле не появится менее воинственный президент, Украина вряд ли вступит в НАТО», – подытожил он.

Как уже сообщала Politeka, в эфире одного из украинских телеканалов генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в Организацию Североатлантического договора (НАТО) Киев должен идти путем «субстантивного (независимого) партнерства».

Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Business Insider