Порошенко пообещал увеличение пенсий уже осенью

14.07.2017 18:20

По словам президента, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность продолжения проведения реформ в Украине – глава государства выразил убеждение, что комплекс реформ, который был начат, – децентрализация, дерегулирование, судебная, медицинская и образовательная реформы – будет завершен. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Тернопольскую область, передает пресс-служба президента.

"Вчера в первом чтении была проголосована пенсионная реформа. И я надеюсь, что уже осенью мы выйдем на позицию осовременивания пенсий", – сказал Порошенко.

"Ожидаю, что уже в сентябре она (пенсионная реформа – Ред.) будет принята, учитывая все пожелания Верховной Рады. И осенью украинские пенсионеры получат повышение пенсий", – подчеркнул президент и отметил, что правительство и Верховная Рада полностью учли его предложения в соответствующем проекте.

"Это справедливое и честное отношение к украинскому гражданину", – подчеркнул глава государства.

Порошенко напомнил, что произошло повышение уровня минимальной заработной платы и снижение единого социального взноса. По его словам, снижение размера ЕСВ также привело к повышению уровня социального обеспечения.

Как известно, правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

В рамках пенсионной реформы планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Как сообщалось, Верховная Рада также вносила в повестку пять альтернативных правительственному законопроектов, касающихся пенсионной реформы.

Источник: http://www.segodnya.ua







