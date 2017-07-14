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Реформа Гройсмана оставит украинцев без гроша
Вступление в силу пенсионной реформы существенно уменьшит количество пенсионеров, который выходят на пенсию ежегодно
Согласно проекту реформы, пенсионный возраст в Украине, как и прежде, останется на уровне 60 лет.
Однако, для того чтобы выйти на пенсию, в следующем году понадобится 25 лет стажа. И с каждым годом это требование будет увеличиваться на 12 месяцев.
По итогу, уже в 2028 году для пенсии в 60 нужно отработать уже 35 лет. Через десять лет, 35 лет стажа будут иметь только 55% 60-летних. Остальным придется работать без пенсии до 63 или 65 лет.
Требования для выхода на пенсию в 63 года также будет увеличивать на 12 месяцев ежегодно – с 15 до 25 лет. А вот чтобы выйти на пенсию в 65, как и сейчас, в 2028 году понадобится всего лишь 15 лет стажа.
Напомним, полноценно эти нововведения заработают только в 2021 году. Со следующего года и до конца 2020 законопроект предусматривает государственную помощь украинцам, которые достигли 60 лет в период с 2018 по 2021 год и при этом имеют меньше необходимого стажа.
Отметим, что если набрать минимальные 15 лет стажа не удается, пенсия не положена. Вместо этого государствогарантирует социальную помощь.
Также правительство предлагает докупить недостающий стаж. Стоимость первого года стажа считается по формуле: минимальная зарплата х 22% х 24 (если один год, если два – то умножить на 42). На данный момент минимальный взнос – 702 гривни (22% от минимальной зарплаты). Чтобы купить два года стажа, нужно заплатить 29 568 гривен.
Как уже сообщала Politeka, без соответствующей реформы размер пенсий снизится вдвое в ближайшие десять лет. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Гройсман, пенсии
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