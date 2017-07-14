Скандал вокруг "Евровидения-2017": НОТУ в Швейцарии судится за 15 млн евро

14.07.2017 07:55

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) обжалует "заморозку" и инициирование процедуры ареста Женевским управлением принудительного взыскания 15 млн евро, предоставленных Украиной Европейскому вещательному союзу в виде гарантий за проведение Евровидения-2017. Об этом сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания в четверг, 13 июля.

"С нашей стороны уже подан иск в суд, адвокатской фирмой, которая нас представляет, уже пошло обжалование. Мы основываемся на том, что 15 млн евро – это государственные средства, которые не предусмотрены к любым искам кроме обеспечения Евровидения. Пожалуйста, верните", – сказал он.

По его словам, НОТУ ожидает назначения даты суда и рассмотрения этого вопроса.

"Это дело не двух-трех дней, рассмотрение может длиться два-четыре месяца",- подчеркнул Аласания.

Как сообщалось, 22 июня Женевское управления принудительного взыскания задолженности арестовало 15 млн евро, которые были выделены правительством Украины в качестве гарантии проведения Евровидения. Однако управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.

Источник: http://www.segodnya.ua