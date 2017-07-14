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Страсти медицинские: почему реформа довела Богомолец до больничной койки
Страсти вокруг медицины не утихают. Глава профильного комитета Рады Ольга Богомолец загремела в больницу, не подписав положительное заключение комитета относительно медреформы
До этого и.о. министра здравоохранения Улляна Супрун Богомолец обвинила в блокировании реформы - мол, нардеп отказалась визировать подписью решение комитета, пишет Depo.ua.
"Рабочая группа работала долго и закончила работу в понедельник. В рабочую группу приглашались все члены комитета. Задумка была такая: они плодотворно проработают над правками, а непосредственно на комитете просто проголосуют за них. За вторник-среду комитет начал рассматривать правки снова. Они за вторник прошли из 860 50 правок. С такой динамикой работы они бы категорически не успели к вечеру среды", - рассказал руководитель направления здравоохранения "Реанимационного Пакета Реформ", врач-педиатр Александр Ябчанка
Зато в среду Минздрав вышел с заявлением, в котором объяснили опасность.
"Госпожа Богомолец не пришла на комитет. Странная позиция для главы профильного комитета. На комитете Олег Мусий встал и вышел, к нему присоединились Игорь Шурма и Татьяна Бахтеева. Но кворум сохранился, и правки приняли. Чисто технически, чтобы внести законопроект в Раду, нужна была подпись председателя комитета. Госпожа Богомолец стала избегать ставить свою подпись, хотя это ее обязанность", - говорит Ябчанка.
Впрочем, подписи так и не добились, зато саму Богомолец забрала скорая.
Решение комитета подписала заместитель Богомолец - Оксана Корчинская.
Сторонники реформы забросали Facebook гневными постами. Ведь если сегодня реформу проголосовать не успеют, а завтра не соберется нужное количество депутатов, реформу отложат до осени. Итак, противники выигрывают немало времени.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, реформа, медицина
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