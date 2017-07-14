«Турбинный скандал»: в России задержали гендиректора «Силовых машин»

14.07.2017 12:45

Генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов задержан в российском Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ РФ.

Об этом сообщает "Фонтанка", передают Українські Новини.

Дата и обстоятельства задержания пока не уточняются.

Поводом для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру стало подозрение в разглашении гостайны.

Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в аннексированном Россией Крым.

Источник: http://from-ua.com