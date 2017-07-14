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«Турбинный скандал»: в России задержали гендиректора «Силовых машин»

14.07.2017 12:45
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«Турбинный скандал»: в России задержали гендиректора «Силовых машин»

Генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов задержан в российском Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ РФ.

Об этом сообщает "Фонтанка", передают Українські Новини.

Дата и обстоятельства задержания пока не уточняются.

Поводом для интереса правоохранительных органов к топ-менеджеру стало подозрение в разглашении гостайны.

Информация о задержании Романа Филиппова поступила на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в аннексированном Россией Крым.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, скандал, турбина
 
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