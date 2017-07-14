Украина хочет арестовать заграничные счета Клименко

14.07.2017 17:15

Украина просит европейские страны заблокировать средства экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, размещенные в их банках.

Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и главный военный прокурор Анатолий Матиос на совместном брифинге по пятничным обыскам, передает Украинская Правда.

"Мы с Анатолием Васильевичем провели совместную встречу с послами G7 некоторые время назад, где проинформировали их о некоторых деталях и попросили об участии спецслужб тех стран, при политической воле соответствующих правительств, чтобы ускорить процесс по аресту денег. Потому что нам не хватает некоторых процессуальных действий за рубежом", – заявил Аваков.

Матиос добавил: "Транш в 788 миллионов долларов, которые завел Клименко из оффшорных юрисдикций, мы с сегодняшнего дня будем оформлять соответствующие документы и пересылать их нашим партнерам, с кем есть международные правовые соглашения, чтобы они блокировали счета, которые действуют до сих пор в банках европейских стран".

"Мы это установили. Нам пришлось это делать немного дольше – теперь мы можем с конкретными доказательствами, которые мы и сегодня получили, предоставить подтверждение банковским учреждениям и правоохранительными органами европейских стран, что эти деньги имеет незаконное преступное происхождение и легализованы через систему банковских учреждений Европейского Союза", – сказал он.

"Если будут остатки там на этих счетах – а мы убеждены, что они есть – наши партнеры обязаны по решению украинского суда их арестовать для начала", – добавил Митос.

Год назад Клименко заявил, что суд Евросоюза 10 июня 2016 года снял с него первую волну санкций, наложенных в апреле 2014 года.

14 июня 2017 года украинское следствие заочно сообщило Клименко о подозрении в причинении убытков Украине на сумму 96 миллиардов гривен (12 миллиардов долларов по курсу времен начала 2014 года: 8 гривен за 1 доллар).

Источник: http://from-ua.com