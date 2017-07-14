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Украинцам обещают двукратное уменьшение пенсий
Без соответствующей реформы размер пенсий снизится вдвое в ближайшие десять лет
Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявила Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Она убеждена, что Украине пенсионная реформа «не просто необходима, она является насущной». «И я говорю это, поскольку нынешняя пенсионная система финансово и социально нежизнеспособна», — добавила Кахконен.
По ее словам, сегодня Украина тратит 11% ВВП на пенсии, что очень много для международной практики, и 6% восполняются из бюджета.
«И это финансово нежизнеспособно. В то же время средняя пенсия в Украине составляет $2 в день и почти нет дифференциации между пенсиями — или вы работали 35 лет, или 15. Если ничего не сделать в пенсионной системе сейчас, выплаты могут еще больше уменьшиться», — уверена банкир.
Она прогнозирует сокращение пенсий до $1 в день, что может произойти в следующие 10 лет.
Как сообщала Politeka, в четверг, 13 июля, депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».
Напомним, ранее эксперты «разнесли» пенсионное достижение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В частности, отмечалось, что проведение перерасчета не решит проблему диспропорций в размерах пенсий. Почти у 15% из 5600000 пенсионеров размер повышения не будет достигать и 100 гривен, что не является адекватным осовремениванием в нынешних условиях. При этом 5 млн.пенсионеров (почти 42%) вообще не получат повышение.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «112 Украина»
Теги: Украина, Донбасс, уменьшение, пенсионная реформа, пенсии
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